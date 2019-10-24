 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДиетологи и утверждение меню родителями: Елена Зеленская в Японии ознакомилась с организацией школьного питания

Диетологи и утверждение меню родителями: Елена Зеленская в Японии ознакомилась с организацией школьного питания

Во время рабочего визита президента Украины в Японию первая леди посетила младшую школу Когай, в которой учатся дети с первого по шестой класс

Об этом сообщается на сайте президента.

Елену Зеленскую встречал директор, работники заведения и первоклассники.

Она обсудила со школьным диетологом особенности детского питания в Японии. В частности, ей рассказали о том, что детей в местных школах кормят обедами, которые по государственным нормативам составляют треть от дневной нормы пищи ребенка. В каждой школе обязательно есть диетолог, который отвечает за сбалансированную систему питания.

"Наличие диетолога в школе очень важно, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине", - отметила супруга президента.

null

Ей показали помещение, в котором готовят обеды: зайти туда нельзя, ведь на кухне придерживаются строгих санитарных норм. Работники попадают внутрь в сменной одежде и в маске. Особый интерес у Елены Зеленской вызвал вопрос о том, как питаются дети с аллергией. Диетологи консультируют родителей школьников по индивидуальной пищевой непереносимости. В начале каждого месяца работники школы присылают родителям меню, чтобы они могли проконтролировать питание ребенка.

Обедают ученики прямо в классе, причем дети активно участвуют в процессе подготовки и уборки: есть дежурные, которые раздают еду и наводят порядок в школе. Это является обязанностью каждого ученика, ведь это воспитывает в них дисциплинированность.

Елена Зеленская также посетила уроки физической культуры и узнала, что здесь дети также максимально вовлечены в процесс: они измеряют время, за которое их одноклассники сдают нормативы, и записывают результаты. Это помогает почувствовать собственную ответственность и научиться заботиться о других.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать