Диетологи и утверждение меню родителями: Елена Зеленская в Японии ознакомилась с организацией школьного питания
Об этом сообщается на сайте президента.
Елену Зеленскую встречал директор, работники заведения и первоклассники.
Она обсудила со школьным диетологом особенности детского питания в Японии. В частности, ей рассказали о том, что детей в местных школах кормят обедами, которые по государственным нормативам составляют треть от дневной нормы пищи ребенка. В каждой школе обязательно есть диетолог, который отвечает за сбалансированную систему питания.
"Наличие диетолога в школе очень важно, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине", - отметила супруга президента.
Ей показали помещение, в котором готовят обеды: зайти туда нельзя, ведь на кухне придерживаются строгих санитарных норм. Работники попадают внутрь в сменной одежде и в маске. Особый интерес у Елены Зеленской вызвал вопрос о том, как питаются дети с аллергией. Диетологи консультируют родителей школьников по индивидуальной пищевой непереносимости. В начале каждого месяца работники школы присылают родителям меню, чтобы они могли проконтролировать питание ребенка.
Обедают ученики прямо в классе, причем дети активно участвуют в процессе подготовки и уборки: есть дежурные, которые раздают еду и наводят порядок в школе. Это является обязанностью каждого ученика, ведь это воспитывает в них дисциплинированность.
Елена Зеленская также посетила уроки физической культуры и узнала, что здесь дети также максимально вовлечены в процесс: они измеряют время, за которое их одноклассники сдают нормативы, и записывают результаты. Это помогает почувствовать собственную ответственность и научиться заботиться о других.
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