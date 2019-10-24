Денисова рассказала Венецианской комиссии, что в законе о государственном языке нет дискриминации
Об этом она сообщила в Facebook.
Во время встречи был сделан анализ и обсуждение всех спорных положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №2704-VIII.
"Выразила свое убеждение, что в Законе отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только в отношении русскоязычных граждан, но и других граждан Украины из числа национальных меньшинств. Ведь он направлен на урегулирование исключительно вопросам развития и функционирования украинского языка как государственного", - написала Денисова .
Она выразила надежду, что по результатам активной дискуссии членами Венецианской комиссии будет предоставлен объективный и всесторонний вывод относительно языкового закона.
- 16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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