Денисова рассказала Венецианской комиссии, что в законе о государственном языке нет дискриминации

24 октября, 2019, 20:29

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с делегацией Венецианской комиссии с участием секретаря Томаса Маркерта

Об этом она сообщила в Facebook.

Во время встречи был сделан анализ и обсуждение всех спорных положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №2704-VIII.

"Выразила свое убеждение, что в Законе отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только в отношении русскоязычных граждан, но и других граждан Украины из числа национальных меньшинств. Ведь он направлен на урегулирование исключительно вопросам развития и функционирования украинского языка как государственного", - написала Денисова .

Она выразила надежду, что по результатам активной дискуссии членами Венецианской комиссии будет предоставлен объективный и всесторонний вывод относительно языкового закона.