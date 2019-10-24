 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДенисова рассказала Венецианской комиссии, что в законе о государственном языке нет дискриминации

Денисова рассказала Венецианской комиссии, что в законе о государственном языке нет дискриминации


фото: https://www.facebook.com/
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с делегацией Венецианской комиссии с участием секретаря Томаса Маркерта

Об этом она сообщила в Facebook.

Во время встречи был сделан анализ и обсуждение всех спорных положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №2704-VIII.

"Выразила свое убеждение, что в Законе отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только в отношении русскоязычных граждан, но и других граждан Украины из числа национальных меньшинств. Ведь он направлен на урегулирование исключительно вопросам развития и функционирования украинского языка как государственного", - написала Денисова .

Она выразила надежду, что по результатам активной дискуссии членами Венецианской комиссии будет предоставлен объективный и всесторонний вывод относительно языкового закона.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать