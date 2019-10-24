День в зоне ООС: 13 обстрелов, ранен военный, пострадали двое гражданских
Об этом сообщает Пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; возле Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелы наших позиций: у Золотого-4 (не участок разведения) - из автоматических гранатометов; неподалеку Зайцевого - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.
Сегодня, около 10:00 30 минут, враг обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.
Пресс-центр ООС сообщает, что от места, где зафиксировано обстрел, к ближайшим позициям украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).
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