Дело "Хизб ут-Тахрир": крымский "суд" продлил арест еще четырем активистам
Об этом сообщает Крым.Реалии .
Ленур Халилов Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимирова оставаться до 5 ноября.
"Суд состоялся в закрытом режиме. Судья закрыл процесс. На мой вопрос о причинах закрытия процесса суд назвал основание, не предусмотренное статьей 241 УПК (Уголовно-процессуального кодекса России - КС), а именно он сказал о том, что наши подзащитные обвиняются по особо тяжкой статье, и это может касаться безопасности государства. Такого основания нет. В УПК есть ряд исчерпывающих причин для закрытия процесса, но такой формулировки там нет. В итоге после нашего ходатайства родственников допустили на оглашение решения. Судья заслушал наши доводы, однако в итоге отклонил нашу жалобу ", - рассказал адвокат Айдер Азаматов.
Он прогнозирует, что фигуранты дела Хизб ут-Тахрир будут оставаться в СИЗО и после 5 ноября.
"Наши подзащитные останутся в СИЗО до 5 ноября, однако я думаю, что до 5 ноября будет очередное ходатайство следователя о продлении меры пресечения", - отметил Азаматов.
- Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО
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