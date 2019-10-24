Cлугы народа хотят запустить новое реалити-шоу "Депутат на полиграфе" и превратить борьбу с коррупцией в цирк, - Княжицкий

24 октября, 2019, 09:52

В Украине вспыхнул новый коррупционный скандал. Депутаты из фракции "Слуги народа" обвиняют своих коллег в получении взятки от Антона Яценко за блокирование отмены коррупционной схемы в бюджете

Об этом написал на своей странице в facebook народный депутат от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

"Казалось бы, серьезное основание для детального расследования вопроса антикоррупционными органами. НАБУ и САП должны в сжатый срок провести расследование информации и проинформировать общество - имел ли место подобный факт или нет. Однако что мы видим? Депутаты и политики снова пытаются устроить по этому вопросу шоу, превращая борьбу с коррупцией в цирк. Правду во властной команде решили установить из-за прохождения "детектора лжи". Никого не волнует, что это не будет иметь никакого смысла и юридических последствий, а коррупция - это само понятие юридическое. Это конкретное преступление, за которое есть конкретное наказание. Но "слуги" хотят запустить какое-то новое реалити-шоу - "Депутат на полиграфе" и этим решить проблему. Предлагаю не останавливаться и подойти к вопросу еще более творчески - всем обвиняемым в прямом эфире принять "сыворотку правды" и рассказать о том, были ли взятки или нет. Ну а НАБУ, САП и ГБР распустить как таковые, в которых нет необходимости, и на сэкономленные деньги закупить полиграфов и "сывороток" и установить, что теперь только так в Украине расследуются преступления", - отметил в заметке Николай Княжицкий .