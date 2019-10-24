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Espreso.tvОбществоБольшинство членов украинско-немецкой комиссии не считают Голодомор геноцидом, - посол Украины в Германии

Большинство членов украинско-немецкой комиссии не считают Голодомор геноцидом, - посол Украины в Германии


фото: ukrinform
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал переформатировать украинско-немецкую историческую комиссию из-за ее бездеятельности в вопросе признания Голодомора геноцидом в Германии и заявил, что часть украинских членов комиссии вообще не считают Голодомор геноцидом

Об этом говорится в колонке посла, которая вышла на Европейской правде.

Колонка опубликована на фоне публичных слушаний в Бундестаге о признании Голодомора геноцидом украинского народа и требования дипломата перезагрузить комиссию.

Немецко-украинская комиссия историков, о которой пишет посол, была создана в феврале 2015 года по инициативе главы Ассоциации историков Германии, профессора Мюнхенского университета Мартина Шульце Весселя. С украинской стороны ее возглавил профессор Ярослав Грицак. В комиссию вошли по семь ученых с каждой стороны.

Посол отмечает, что комиссия, которая должна была делать все для исторического решения признания Голодомора геноцидом в Бундестаге, "решила просто игнорировать эту тему", заявив, что не будет предоставлять свою объективную оценку по Голодомору.

По словам Мельника, он подал запрос в комиссию, а в ответ получил официальное письмо, что "большинство членов комиссии склонились к мысли о том, чтобы не выражать свою позицию".

Они объяснили это тем, что "Голодомор является скорее вопросом украинско-российских, чем украинско-немецких отношений", а также тем, что большинство членов комиссии считают Голодомор преступлением против человечности, а не геноцидом.

"О второй причине, по которой комиссия решила не участвовать в дискуссиях. Она звучит так: "потому что большинство членов комиссии считает Голодомор скорее" преступлением против человечности", чем "геноцидом" согласно дефиниции ООН ". В комиссии поровну немецких и украинских историков, а следовательно, "большинство" означает, что по крайней мере часть ее украинских членов также придерживается такой "интересной" мысли о Голодоморе ", - пишет посол.

Поэтому дипломат призвал перезагрузить комиссию.

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