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Espreso.tvОбществоБогдан ответил на сообщение о подготовке ему подозрения за сотрудничество с Минобороны РФ и вспомнил Порошенко

Богдан ответил на сообщение о подготовке ему подозрения за сотрудничество с Минобороны РФ и вспомнил Порошенко


фото: 24tv.ua
Глава Офиса Президента Андрей Богдан обвинил в распространении фейков Петра Порошенко и, возможно, его пресс-секретаря Святослава Цеголко

Об этом он написал в своем Facebook.

"Петр Алексеевич, спасибо, не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко - производить фейки. Поверьте, и я о Вас помню! Святик, я знаю, это ты. Готовься", - написал он.

К сообщению Богдан прикрепил скриншоты из ленты, в которой присутствуют новости о нем под заголовками: "ГПУ готовит Богдану подозрение за работу на Азарова - СМИ" и "СМИ: Укроборонпром в 5 раз переплатил фирмам заместителя Богдана".

 

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