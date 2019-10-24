Богдан ответил на сообщение о подготовке ему подозрения за сотрудничество с Минобороны РФ и вспомнил Порошенко

24 октября, 2019, 22:51

Об этом он написал в своем Facebook.

"Петр Алексеевич, спасибо, не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко - производить фейки. Поверьте, и я о Вас помню! Святик, я знаю, это ты. Готовься", - написал он.

К сообщению Богдан прикрепил скриншоты из ленты, в которой присутствуют новости о нем под заголовками: "ГПУ готовит Богдану подозрение за работу на Азарова - СМИ" и "СМИ: Укроборонпром в 5 раз переплатил фирмам заместителя Богдана".