Богдан ответил на сообщение о подготовке ему подозрения за сотрудничество с Минобороны РФ и вспомнил Порошенко
24 октября, 2019, 22:51
Глава Офиса Президента Андрей Богдан обвинил в распространении фейков Петра Порошенко и, возможно, его пресс-секретаря Святослава Цеголко
Об этом он написал в своем Facebook.
"Петр Алексеевич, спасибо, не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко - производить фейки. Поверьте, и я о Вас помню! Святик, я знаю, это ты. Готовься", - написал он.
К сообщению Богдан прикрепил скриншоты из ленты, в которой присутствуют новости о нем под заголовками: "ГПУ готовит Богдану подозрение за работу на Азарова - СМИ" и "СМИ: Укроборонпром в 5 раз переплатил фирмам заместителя Богдана".
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно