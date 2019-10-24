Боевики обстреляли рабочих "Лугансквода", есть пострадавшие
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что коммунальщики проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки Зеленый Гай.
В результате обстрела ранения получили 2 гражданских лица.
Штаб сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2,5 тысячи метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).
"Так что указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.
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