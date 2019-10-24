Боевики обстреляли рабочих "Лугансквода", есть пострадавшие

24 октября, 2019, 15:42

В четверг, 24 октября, около 10:30 враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода"

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что коммунальщики проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки Зеленый Гай.

В результате обстрела ранения получили 2 гражданских лица.

Штаб сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2,5 тысячи метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).

"Так что указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.