Банк Маркаровой перед банкротством продал ее фирме элитную недвижимость - "Схемы"

24 октября, 2019, 22:35

Журналисты проекта "Схемы" заявили, что Оксана Маркарова, которая сейчас возглавляет министерство финансов, причастна к выводу из "Актив-банка" накануне его банкротства ценной недвижимости в историческом центре Киева, которую получила ее же фирма

Об этом говорится в расследовании "Тайна одной министерки" проекта "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты сообщают, что в 2013 году Оксана Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила "Актив-банк" у братьев "регионалов" Андрея и Сергея Клюевых, а через год - в 2014 году - НБУ признал этот банк неплатежеспособным. По данным расследователей, накануне банкротства банка с него вывели часть ценных активов.

Так, незадолго до банкротства "Актив-банка" семья Маркаровой успела продать банк и его ценный актив - элитную недвижимость на столичном Подоле - фирме "Синоним". При этом, по данным "Схем", соучредителем фирмы была непосредственно Маркарова.

В журналистском расследовании говорится, что цена договора купли-продажи оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости. Ранее этот дом находился в ипотеке у государственного "Укрэксимбанка", который вследствие перехода права собственности от "Актив-банка" к фирме "Синоним", потерял залог. При этом "Укрэксимбанк" оценивал залоговую стоимость этой недвижимости почти 130 млн грн. Однако уже перед продажей "Синониму" фирма "Истерн консалтинг групп", которой Маркарова руководила ранее, оценила этот дом вдвое дешевле. Но в конце фирма "Синоним" заплатила за недвижимость только 16 млн грн.

Маркарова в интервью "Схемам" подтвердила, что переговоры об этой недвижимость продолжались, когда она владела банком, однако заявила, что на момент продажи уже вышла как из состава акционеров "Актив-банка", так и из состава учредителей "Синонима". Но журналисты со ссылкой на выписку из Единого госреестра юрлиц сообщают, что Маркарова была конечным бенефициаром "Актив-банка", когда принималось решение о продаже недвижимости, а также была соучредителем "Синонима" на момент заключения сделки купли-продажи дома.

Маркарова также опровергает факт приобретения здания в несколько раз дешевле залоговой стоимости недвижимости.

Сейчас государственный "Укрэксимбанк" в судах пытается вернуть утраченное право на элитную недвижимость, здание на Подоле, которое было центральным офисом "Актив-банка", сейчас сдают в аренду. При этом, по данным журналистов, часть помещений занимает финучреждение семьи Маркаровой - "Аккордбанк" Даниила Волынца.

Оксана Маркарова - одна из двух министров, вместе с Арсеном Аваковым, которые сохранили должность после прихода к власти команды Владимира Зеленского. В Минфине Маркарова работает с марта 2015 года - работала в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, сейчас - в правительстве Алексея Гончарука.