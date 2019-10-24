Автобус "Киев-Варшава" столкнулся с грузовиком, водитель погиб

24 октября, 2019, 09:24

24 октября в 3:25 на автодороге Киев-Варшава, вблизи с. Федоровка Сарненского района произошло ДТП с участием автобуса Неоплан, который двигался из Киева в Варшаву, и грузового автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ривненской области.

В результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской больницы.

В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 человек подросткового возраста (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались.

Силами работников Нацполиции и спасателей была проведена доставка пассажиров с места происшествия в актовый зал патрульной полиции в Сарнах.

Обстоятельства происшествия устанавливают сейчас работники полиции.