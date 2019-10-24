 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвтобус "Киев-Варшава" столкнулся с грузовиком, водитель погиб

Автобус "Киев-Варшава" столкнулся с грузовиком, водитель погиб

24 октября в 3:25 на автодороге Киев-Варшава, вблизи с. Федоровка Сарненского района произошло ДТП с участием автобуса Неоплан, который двигался из Киева в Варшаву, и грузового автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ривненской области.

В результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской больницы.

В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 человек подросткового возраста (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались.

Силами работников Нацполиции и спасателей была проведена доставка пассажиров с места происшествия в актовый зал патрульной полиции в Сарнах.

Обстоятельства происшествия устанавливают сейчас работники полиции.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать