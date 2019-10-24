Арахамия заявил, что нардепа Шевченко "подставили в чистом виде" с выступлением у российских пропагандистов

24 октября, 2019, 17:02

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что нардепа- "слугу" Евгения Шевченко, принявшего участие в российском пропагандистском ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале", якобы "подставили в чистом виде"

Об этом Арахамия заявил перед прохождением проверки на полиграфе, передает Еспресо.TV.

"У нас нет запрета на комментирование. Мы не можем запрещать народным депутатам - это самостоятельные политические единицы, у них есть свобода волеизъявления, они имеют право ходить куда хотят. Мы не рекомендуем. Потому что, в том числе в ситуации с нардепом Шевченко, его подставили в чистом виде: сказали, что "тебе надо выступить в студии", а включили с лидером террористической группировки Пушилиным. И фактически состоялся диалог между представителем политической партии "Слуга народа" и террористом, хотя ему об этом никоим образом не сообщали ", - сказал Арахамия.

Лидер паламентськои фракции "Слуги народа" добавил, что не хочет обвинять все российские центральные телеканалы в манипуляциях, однако видит такие действия в "очень многих" из них.

"К большому сожалению, российское телевидение славится этими манипуляциями, вырезками, монтажом и т. Д. Поэтому ради того, чтобы люди не страдали, говоря 5 минут, а затем нарежут на кусочки минуту и там полностью исказится сущность, мы не рекомендуем этого делать в связи с тем, что, к сожалению, такие вот журналистские стандарты во многих российских телеканалов. Я сейчас не хочу говорить обо всех, но очень много центральных телеканалов российских именно так делают ", - сказал Арахамия.