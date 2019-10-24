Арахамия заявил, что нардепа Шевченко "подставили в чистом виде" с выступлением у российских пропагандистов
Об этом Арахамия заявил перед прохождением проверки на полиграфе, передает Еспресо.TV.
"У нас нет запрета на комментирование. Мы не можем запрещать народным депутатам - это самостоятельные политические единицы, у них есть свобода волеизъявления, они имеют право ходить куда хотят. Мы не рекомендуем. Потому что, в том числе в ситуации с нардепом Шевченко, его подставили в чистом виде: сказали, что "тебе надо выступить в студии", а включили с лидером террористической группировки Пушилиным. И фактически состоялся диалог между представителем политической партии "Слуга народа" и террористом, хотя ему об этом никоим образом не сообщали ", - сказал Арахамия.
Лидер паламентськои фракции "Слуги народа" добавил, что не хочет обвинять все российские центральные телеканалы в манипуляциях, однако видит такие действия в "очень многих" из них.
"К большому сожалению, российское телевидение славится этими манипуляциями, вырезками, монтажом и т. Д. Поэтому ради того, чтобы люди не страдали, говоря 5 минут, а затем нарежут на кусочки минуту и там полностью исказится сущность, мы не рекомендуем этого делать в связи с тем, что, к сожалению, такие вот журналистские стандарты во многих российских телеканалов. Я сейчас не хочу говорить обо всех, но очень много центральных телеканалов российских именно так делают ", - сказал Арахамия.
- Напомним, что 22 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
- Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий назвал Шевченко предателем и коллаборационистом.
- Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин предположил, что Шевченко могут исключить из фракции за выступление у российских пропагандистов.
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