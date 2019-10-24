 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАМКУ разрешил купить Vodafone Украины компании из Азербайджана - СМИ

АМКУ разрешил купить Vodafone Украины компании из Азербайджана - СМИ


фото: psm7
Антимонопольный комитет Украины дал разрешение азербайджанской компании Bakcell приобрести второго по величине мобильного оператора страны - Vodafone

Об этом ЭП сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

"Дали разрешение ООО "Бакселл" на покупку "Водафон Украины", - сказал он.

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящий из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (за исключением оккупированных территорий) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль "ПФ Украины" в 2018 году составил 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн.

Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица - люксембургскую Allegretto Holding Sarl и нидерландский Preludium BV), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Бизнес МТС в Украине руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий недавно оценивал в $1,2-1,3 млрд.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать