АМКУ разрешил купить Vodafone Украины компании из Азербайджана - СМИ

24 октября, 2019, 11:11

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение азербайджанской компании Bakcell приобрести второго по величине мобильного оператора страны - Vodafone

Об этом ЭП сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

"Дали разрешение ООО "Бакселл" на покупку "Водафон Украины", - сказал он.

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящий из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (за исключением оккупированных территорий) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль "ПФ Украины" в 2018 году составил 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн.

Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица - люксембургскую Allegretto Holding Sarl и нидерландский Preludium BV), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Бизнес МТС в Украине руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий недавно оценивал в $1,2-1,3 млрд.