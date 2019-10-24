АМКУ разрешил купить Vodafone Украины компании из Азербайджана - СМИ
Об этом ЭП сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.
"Дали разрешение ООО "Бакселл" на покупку "Водафон Украины", - сказал он.
Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.
Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.
Сеть Bakcell, состоящий из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (за исключением оккупированных территорий) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.
Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль "ПФ Украины" в 2018 году составил 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн.
Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица - люксембургскую Allegretto Holding Sarl и нидерландский Preludium BV), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.
Бизнес МТС в Украине руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий недавно оценивал в $1,2-1,3 млрд.
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