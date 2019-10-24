71% украинцев больше жаждут мира, 40% - стабильности, - опрос "Рейтинг"

24 октября, 2019, 13:50

Большинству опрошенных украинцев сегодня больше всего не хватает мира, в наибольшей угрозой для Украины респонденты считают массовый выезд соотечественников заграницу

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 19-22 октября 2019 г.

Отвечая на вопрос, каких вещей сегодня больше всего не хватает Украине (с возможностью выбрать три варианта), 71% опрошенных отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. 43% считают, что Украине нужен порядок, 40% - стабильность, 37% - единство, 36% - изобилие, по 30% - развития и справедливости, 8% - влиятельность в мире. Запрос на все перечисленные категории за последние три месяца вырос, больше всего - в отношении мира и порядка.

Наибольшей угрозой для Украины сегодня респонденты считают массовый выезд соотечественников заграницу (56%). Около 45% респондентов угрозами считают экономический упадок и обнищание населения. От 30% до 40% считают угрозами ухудшения здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну с Россией, рост преступности, деградацию и вымирание населения. От 20% до 30% - развал страны, девальвацию гривни, безвластие и массовые беспорядки. От 13% до 17% угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.

За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз, как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривни, инфляции.