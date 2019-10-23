Зеленскому доверяют более 80% украинцев, журналистам - 38%, - опрос

23 октября, 2019, 18:53

Президенту Украины полностью или в большей степени доверяют 80,4% украинцев, тогда как правительству - 51,1%, а нардепам - 47%

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает "Укринформ".

Так, на вопрос о том, насколько респонденты доверяют или не доверяют президенту Украины, 42,8% из них ответили, что полностью доверяют, 37,6% - что скорее доверяют главе государства, и одновременно 4,5% выбрали вариант "вовсе не доверяю". При этом 7,4% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

В то же время 19,3% украинцев, по данным КМИС, полностью доверяют Кабинету министров Украины (31,8% - скорее доверяют) против 9,2%, которые совсем не доверяют. Также в рамках исследования 15,1% респондентов отметили, что полностью доверяют Верховной Раде (31,9% ответили "скорее доверяю"), тогда как 12,5% сказали, что совершенно не доверяют парламенту. При этом вариант "затрудняюсь ответить" выбрали 24,5% респондентов по вопросу о доверии правительству и 22,4% - по ВР.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что 11,9% украинцев полностью доверяют политическим партиям, а 11,1% - общественным организациям.

Меньше же респонденты доверяют средствам массовой информации и судам - 8,3% и 5,6% соответственно, причем 41,7% украинцев заявили, что совсем не доверяют судам.

30,4% опрошенных также выбрали вариант ответа "скорее доверяю" в контексте уровня доверия к СМИ, и 30,4% - в отношении ГО.