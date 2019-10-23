Из-за футбола: в ночь с 24 на 25 октября столичное метро будет работать на час дольше
23 октября, 2019, 13:41
"Изменения в работе станций В ночь с 24.10.2019 на 25.10.2019 работа столичной подземки будет продлена на 1:00.
В ночь с 24 на 25 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час
Об этом сообщает прессслужба Киевского метрополитена в Facebook.
"Изменения в работе станций В ночь с 24.10.2019 на 25.10.2019 работа столичной подземки будет продлена на 1:00.
На НСК "Олимпийский" пройдет матч (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".
После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
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