Из-за футбола: в ночь с 24 на 25 октября столичное метро будет работать на час дольше

23 октября, 2019, 13:41

В ночь с 24 на 25 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час

Об этом сообщает прессслужба Киевского метрополитена в Facebook.

"Изменения в работе станций В ночь с 24.10.2019 на 25.10.2019 работа столичной подземки будет продлена на 1:00.

На НСК "Олимпийский" пройдет матч (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".

После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".