Импичмент Трампа: в Конгрессе назвали свидетельства Тейлора "взрывными" и "переломными"

23 октября, 2019, 10:59

Свидетельство временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора создают дополнительные проблемы для президента США Дональда Трампа, считают некоторые конгрессмены-демократы

В частности, как сообщает Голос Америки, демократ Стивен Линч заявил, что показания Тейлора стали «переломным», а вступительное заявление Тейлора вызвало возгласы удивления среди присутствующих.

"Это переломные показания. Я думаю, что они могут все ускорить. Я думаю, что мы получить больше ответов, чем новых вопросов", - цитирует Линча журналист Шимон Прокупец.

Американские журналисты со ссылкой на собственные источники и американских законодателей также сообщают, что показания Тейлора указывают на то, что у Трампа связывали поддержку Украины с проведением там расследования, которое могло бы навредить конкуренту Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.

"Многие демократов, например конгрессмен Лью называют свидетельство Тейлора взрывчатыми. Конгрессмен Еспаят назвал Тейлора важнейшим свидетелем. Демократы единодушны в этом. Республиканцы говорят меньше, чем демократы", - отмечает репортер Politico Кайл Чени.