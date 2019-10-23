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Espreso.tvМирИмпичмент Трампа: в Конгрессе назвали свидетельства Тейлора "взрывными" и "переломными"

Импичмент Трампа: в Конгрессе назвали свидетельства Тейлора "взрывными" и "переломными"

Свидетельство временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора создают дополнительные проблемы для президента США Дональда Трампа, считают некоторые конгрессмены-демократы

В частности, как сообщает Голос Америки, демократ Стивен Линч заявил, что показания Тейлора стали «переломным», а вступительное заявление Тейлора вызвало возгласы удивления среди присутствующих.

"Это переломные показания. Я думаю, что они могут все ускорить. Я думаю, что мы получить больше ответов, чем новых вопросов", - цитирует Линча журналист Шимон Прокупец.

Американские журналисты со ссылкой на собственные источники и американских законодателей также сообщают, что показания Тейлора указывают на то, что у Трампа связывали поддержку Украины с проведением там расследования, которое могло бы навредить конкуренту Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.

"Многие демократов, например конгрессмен Лью называют свидетельство Тейлора взрывчатыми. Конгрессмен Еспаят назвал Тейлора важнейшим свидетелем. Демократы единодушны в этом. Республиканцы говорят меньше, чем демократы", - отмечает репортер Politico Кайл Чени.

  • Во время выступления в Конгрессе США Тейлор заявил, что Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский открыто заявил о расследовании дела Burisma и вмешательства в выборы 2016 года, от чего зависело проведение встречи и предоставление военной помощи.
  • Белый дом отреагировал на показания дипломата, заявив, что Трамп "не сделал ничего плохого". Сами же слушания назваликоординированной кампанией клеветы от крайних левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции".
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