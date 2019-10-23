Власти Гонконга официально отозвала спорный законопроект об экстрадиции
23 октября, 2019, 15:59
В среду, 23 октября, власти Гонконга официально отозвала противоречивый законопроект об экстрадиции на материковый Китай, спровоцировал акции протеста и беспорядки в городе
Об этом заявил секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли.
"Сейчас я официально объявляю об отмене законопроекта", - цитирует Джона Ли АР.
Таким образом, власти Гонконга формально выполнили главное требование протестующих и устранили причину массовых акций протеста в городе, которые продолжались с июня.
Массовые протесты в Гонконге начались в июне после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
Демонстранты выступали против планов правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.
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