Власти Гонконга официально отозвала спорный законопроект об экстрадиции

23 октября, 2019, 15:59

В среду, 23 октября, власти Гонконга официально отозвала противоречивый законопроект об экстрадиции на материковый Китай, спровоцировал акции протеста и беспорядки в городе

Об этом заявил секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли.

"Сейчас я официально объявляю об отмене законопроекта", - цитирует Джона Ли АР.

Таким образом, власти Гонконга формально выполнили главное требование протестующих и устранили причину массовых акций протеста в городе, которые продолжались с июня.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Демонстранты выступали против планов правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.