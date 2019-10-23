В США задержали бывшего вице-президента Олимпийского комитета России, которого раскритиковал Путин

23 октября, 2019, 11:19

Иммиграционными агентами США в Южной Флориде был арестован Ахмед Билалов, бывший заместитель главы Олимпийского комитета России

Билалов уехал из РФ после того, как президент Владимир Путин жестко раскритиковал его за задержки в строительстве и неоправданные расходы перед зимними играми 2014 года в Сочи, сообщает издание Miami Herald .

В 2013 году Билалов в интервью британской газете The Guardian рассказал, что его в России отравили ртутью, а также предположил, что за ним следили правительственные агенты, причастных к смерти критиков Путина.

Стоит отметить, что в России Билалов фигурирует в расследованиях по факту хищения. Но пока не ясно, требует ли Россия экстрадиции экс-чиновника из Штатов.

Билалова, который жил с женой и новорожденным ребенком, арестовали у него дома в Санни-Айлс Бич, штат Флорида.

Как отмечает издание, он был вице-президентом Олимпийского комитета России, но был уволен из должности Владимиром Путиным после того, как российский лидер посетил Сочи за год до Игр. Подготовка к зимним Олимпийским играм 2014 года была ознаменована задержками в строительстве, значительным увеличением расходов и обвинениями в коррупции со стороны правительства. Тогда Путин с сарказмом упрекнул Билалова в прямом эфире российского телевидения за то, что он "поднял стоимость трамплина". Билалов, уроженец республики Дагестан, бежал из страны вскоре после этого.