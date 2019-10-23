В "Слуге народа" не было запретов на общение с российским телевидением, - Корниенко
Об этом первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил в интервью журналистам, передает Еспресо.TV .
Корниенко ответил на вопрос об оценке высказываний нардепа Евгения Шевченко в эфире российского телевидения.
"Ко мне звонили с этого телевидения, из этой программы. Я им отказал и сказал свою аргументацию, что я не общаюсь с российским государственным телевидением. С коммерческим я еще не готов. Если мы говорим о канале Дождь, то при том, что он является нарушителем с нашей точки зрения, та публика, на которую он ориентируется, якобы более либеральная ", - сказал Корниенко.
По его словам, была рекомендация нардепу Шевченко не общаться с российским государственным телевидением. Однако запрета для всех членов фракции относительно общения с российскими тележурналистами не было.
- Напомним, что народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
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