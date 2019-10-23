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Espreso.tvОбществоВ правительстве допускают приостановление подачи газа в некоторые города из-за прекращения транзита из РФ

В правительстве допускают приостановление подачи газа в некоторые города из-за прекращения транзита из РФ


фото: epa
В случае прекращения транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины с 1 января 2020 г. часть небольших городов Украины могут остаться без газа

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Hromadske.

"В случае, если прекратится фактически транзит, у нас в наших запасах газа достаточно для того, чтобы обеспечить отопление, но из-за особенностей работы ГТС у нескольких небольших городов могут быть временные проблемы. Мы о них заранее знаем, поэтому я думаю, что никаких внештатных ситуаций не будет", - сообщил Гончарук.

Он добавил, что потенциальные проблемы с отоплением будут временными и в правительстве уже работают над тем, чтобы их избежать.

 

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