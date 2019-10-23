В Киеве школьница на перемене выпрыгнула в окно с четвертого этажа
23 октября, 2019, 20:10
В Киеве ученица седьмого класса выпрыгнула из окна на четвертом этаже школы, ее забрали в больницу с травмами и переломами
Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.
Инцидент произошел в одной из школ на проспекте Отрадном. Ученица седьмого класса с многочисленными травмами и переломами госпитализировали в больницу.
"Полицейские пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно возле доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в открытое окно", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об открытии производства по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
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