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Espreso.tvОбществоВ Киеве школьница на перемене выпрыгнула в окно с четвертого этажа

В Киеве школьница на перемене выпрыгнула в окно с четвертого этажа


фото: kyiv.npu.gov.ua/
В Киеве ученица седьмого класса выпрыгнула из окна на четвертом этаже школы, ее забрали в больницу с травмами и переломами

Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.

Инцидент произошел в одной из школ на проспекте Отрадном. Ученица седьмого класса с многочисленными травмами и переломами госпитализировали в больницу.

"Полицейские пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно возле доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в открытое окно", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

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