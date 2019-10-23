В Киеве разыскивают мужчину, который приставал к маленьким девочкам

23 октября, 2019, 19:04

Правоохранители расследуют сексуальные преступления в отношении двух малолетних девочек

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции.

События произошли 22 октября в Подольском и Дарницком районах столицы. По этим фактам начаты уголовные производства.

"В Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Краснопольская неизвестный приставал к 10-летней дочери и касался ее тела. Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся", - говорится в сообщении .

Также в Дарницкое управление полиции обратилась женщина с сообщением о том, что в арке дома на улице Драгоманова неизвестный обнажил половой орган, чем совершил развратные действия в отношении ее 11-летней дочери.

По словам одной из заявительниц, незнакомец - худощавого телосложения ростом примерно 150 см с короткими темными волосами и наушниками на голове, был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета - не выговаривает букву "р".

Полиция начала два уголовных производства: по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Гражданам, которые владеют какой-либо информацией, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить на 102.