В Киеве произошел ряд ДТП на Столичном шоссе: есть пострадавший, образовалась пробка
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария произошла на Столичном шоссе в направлении станции метро Выдубичи. Сначала из-за несоблюдения безопасной скорости и дистанции Daewoo Lanos врезался в Chevrolet Tacuma. По словам водителя Daewoo Lanos, он вез своего знакомого из санатория. Когда произошла авария, пассажир вышел из машины и остановился на проезжей части перед капотом "Ланоса", чтобы покурить. В это время Volkswagen Golf, водитель которого поздно увидел аварию, на скорости протаранил сзади Daewoo Lanos. Машина от удара отскочила вперед, сбив мужчину, который стоял и курил, и еще раз ударила Chevrolet Tacuma.
Медики "скорой" госпитализировали пострадавшего пешехода с подозрением на перелом ноги.
Кроме того, на Столичном шоссе произошло несколько мелких аварий без пострадавших, из-за чего образовалась пробка длиной в несколько километров.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно