В Киеве произошел ряд ДТП на Столичном шоссе: есть пострадавший, образовалась пробка

23 октября, 2019, 16:48

В среду, 23 октября, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием Volkswagen Golf, Chevrolet Tacuma и Daewoo Lanos

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария произошла на Столичном шоссе в направлении станции метро Выдубичи. Сначала из-за несоблюдения безопасной скорости и дистанции Daewoo Lanos врезался в Chevrolet Tacuma. По словам водителя Daewoo Lanos, он вез своего знакомого из санатория. Когда произошла авария, пассажир вышел из машины и остановился на проезжей части перед капотом "Ланоса", чтобы покурить. В это время Volkswagen Golf, водитель которого поздно увидел аварию, на скорости протаранил сзади Daewoo Lanos. Машина от удара отскочила вперед, сбив мужчину, который стоял и курил, и еще раз ударила Chevrolet Tacuma.

Медики "скорой" госпитализировали пострадавшего пешехода с подозрением на перелом ноги.

Кроме того, на Столичном шоссе произошло несколько мелких аварий без пострадавших, из-за чего образовалась пробка длиной в несколько километров.