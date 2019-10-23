В Киеве прощаются с экс-министром Кутовым, который разбился на вертолете
Об этом сообщает "Информатор" .
Отмечается, что среди присутствующих можно было увидеть большое количество эксминистр и народных депутатов: Романа Насирова, Андрея Реву, Павла Розенко, Лилию Гриневич, Владимира Омеляна, Вячеслава Кириленко, Евгения Нищука, Игоря Жданова. Вместе с Насировым пришла певица Злата Огневич.
Позже на церемонию также прибыли мэр Киева Виталий Кличко, экс-лава Кабмина Владимир Гройсман и глава МВД Арсен Аваков.
Сообщается, что во время аварии тело Кутового частично обгорело, по этой причине в последний путь его провожают в закрытом гробу.
Напомним, в понедельник, 21 октября, в Полтавской области разбился гражданский вертолет "Робинсон-44". В результате авиакатастрофы погиб экс-министр аграрной политики.
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