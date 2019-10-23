В Киеве прощаются с экс-министром Кутовым, который разбился на вертолете

23 октября, 2019, 14:20

В среду, 23 октября, в Киеве в Клубе Кабинета Министров Украины прошло прощание с погибшим в авиакатастрофе экс-министром аграрной политики Тарасом Кутовым, которому было 43 года

Об этом сообщает "Информатор" .

Отмечается, что среди присутствующих можно было увидеть большое количество эксминистр и народных депутатов: Романа Насирова, Андрея Реву, Павла Розенко, Лилию Гриневич, Владимира Омеляна, Вячеслава Кириленко, Евгения Нищука, Игоря Жданова. Вместе с Насировым пришла певица Злата Огневич.

Позже на церемонию также прибыли мэр Киева Виталий Кличко, экс-лава Кабмина Владимир Гройсман и глава МВД Арсен Аваков.

Сообщается, что во время аварии тело Кутового частично обгорело, по этой причине в последний путь его провожают в закрытом гробу.

Напомним, в понедельник, 21 октября, в Полтавской области разбился гражданский вертолет "Робинсон-44". В результате авиакатастрофы погиб экс-министр аграрной политики.