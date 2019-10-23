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Espreso.tvОбществоУЗ запускает дополнительный ночной рейс Kyiv Boryspil Express из "Борисполя"

УЗ запускает дополнительный ночной рейс Kyiv Boryspil Express из "Борисполя"

В экспериментальном режиме с 27 октября будет курсировать дополнительный ночной поезд Kyiv Boryspil Express

Об этом председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил в Facebook.

"+1 поезд Kyiv Boryspil Express в ночное время. Пока в экспериментальном режиме, будет курсировать с 27 октября. Экспресс будет отправляться из Международного аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи", - отметил Кравцов.

Появление дополнительного ночного поезда обосновано тем, что ориентировочно с часу до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до 10 рейсов.

Сообщается, что отправление со станции Борисполь-аэропорт будет 2:47. Прибытие на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.

 

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