Уволены руководители Укрспирта, Аграрного фонда и Госпродпотребслужбы

23 октября, 2019, 22:46

Тимофей Милованов сообщил, что на должности глав объявят конкурсы

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своем Facebook.

Он написал, что на смену одному временному руководителю "Укрспирт" пришел другой. "Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности. Будет открыт конкурс", - подчеркнул Милованов.

По собственному желанию с должности руководителя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ушел Владимир Лапа. "Я Владимира очень уважаю и даже предлагал в свое время стать заместителем по одному из направлений. Надеюсь, возможность поработать вместе еще будет", - признался министр и добавил, что с должности первого заместителя главы службы также уволен Андрей Жук, а временным руководителем назначена Ольга Шевченко. Нового главу изберут так же на открытом конкурсе.

"Аграрный фонд. Отстранен глава фонда (Андрей) Радченко. Будет открытый конкурс. А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду", - написал Милованов.