Уволены руководители Укрспирта, Аграрного фонда и Госпродпотребслужбы
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своем Facebook.
Он написал, что на смену одному временному руководителю "Укрспирт" пришел другой. "Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности. Будет открыт конкурс", - подчеркнул Милованов.
По собственному желанию с должности руководителя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ушел Владимир Лапа. "Я Владимира очень уважаю и даже предлагал в свое время стать заместителем по одному из направлений. Надеюсь, возможность поработать вместе еще будет", - признался министр и добавил, что с должности первого заместителя главы службы также уволен Андрей Жук, а временным руководителем назначена Ольга Шевченко. Нового главу изберут так же на открытом конкурсе.
"Аграрный фонд. Отстранен глава фонда (Андрей) Радченко. Будет открытый конкурс. А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду", - написал Милованов.
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