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Espreso.tvОбществоУкрзализныця собирается назначить уполномоченных по закупкам вместо тендерных комитетов

Укрзализныця собирается назначить уполномоченных по закупкам вместо тендерных комитетов


фото: delo.ua
В Укрзализныце планируют вместо тендерных комитетов в структурных подразделениях назначить уполномоченных лиц по закупкам

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

"Это эволюция тендерных закупок. Она движется в сторону личной ответственности. Вместо тендерных комитетов в структурных подразделениях Укрзализныци будут назначены уполномоченные лица, отвечающие за процесс закупки.

На законодательном уровне определено, что до 2022 года это должно произойти в закупочных подразделениях всех публичных заказчиков Украины", - заявил директор офиса по трансформации закупочных процессов АО "Укрзализныця" Владислав Кивгило.

Он уточнил, что на первом этапе такие специалисты в сфере закупок будут назначены в филиалах, которые закупают небольшой объем товаров и услуг и проводят не более десяти тендерных процедур в месяц. В частности, это "Медиацентр "Магистраль", Центр профессионального развития персонала, Энергосбыт и некоторые другие.

"Мы хотим идти в авангарде этих изменений и уже начинаем делать такие структурные преобразования в Укрзализныце, предусмотренные законодательством. Для выполнения функций уполномоченных лиц мы будем выбирать специалистов среди сотрудников УЗ, которые соответствуют требованиям закона, корпоративным стандартам по предотвращению коррупции, с соответствующим их обучением.

Мы также будем приглашать на работу в наши подразделения профессионалов, имеющих опыт работы не менее двух лет в проведении закупок, что предусмотрено новой редакцией Закона Украины "О публичных закупках", - добавил Кивгило.

Он отметил, что внутренние расчеты компании по количеству уполномоченных лиц, которые будут работать в Укрзализныце, были проверены по методике Центра профессионализации закупок Киевской школы экономики и подтверждены экспертами.

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