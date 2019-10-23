Укрзализныця нашла работников, которые организовали "схему" на 6,5 млн
23 октября, 2019, 11:45
АО "Укрзализныця" передала материалы дела о сотрудниках, которые нанесли компании ущерб на 6,5 млн грн, правоохранителям
Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
По его словам, к "схеме" причастны руководители дочернего предприятия Львовского локомотивноремонтного завода:
"Вместотого, чтобы изготавливать зубчатые колеса для локомотивов с ранее закупленных заготовок, предприятие поставляло Укрзализныци детали собственного производства, но купленные в ООО посредника. Почти на 60% дороже себестоимости. В результате: 6,5 млн грн убытков для УЗ ", - сообщил Кравцов.
Он добавил, что эти факты обнаружили в ходе специальной проверки аудиторы УЗ. Материалы дела передали правоохранителям.
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