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Espreso.tvОбществоУкроборонпром уволил руководителей 2 предприятий-спецэкспортеров, объявлены конкурсы

Укроборонпром уволил руководителей 2 предприятий-спецэкспортеров, объявлены конкурсы

Государственный концерн "Укроборонпром" приостановил действие контрактов с руководителями ГК "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркиным и ГП "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Одним из первых и ключевых изменений в "Укроборонпроме" станет реформа предприятий-спецэкспортеров и самой функции соответственно. Итак, Концерн требует лидеров таких изменений, которые готовы внедрять необходимые реформы и делать спецэкспорт еще более эффективным ", - говорится в сообщении.

Также "Укроборонпром" объявил конкурс на должности руководителей этих предприятий.

Пока идет отбор, обязанности генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" возложены на Вадима Кожевникова, а руководство ГП "Спецтехноэкспорт" будет осуществлять Евгений Ларин.

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