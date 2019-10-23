Укроборонпром уволил руководителей 2 предприятий-спецэкспортеров, объявлены конкурсы

23 октября, 2019, 18:15

Государственный концерн "Укроборонпром" приостановил действие контрактов с руководителями ГК "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркиным и ГП "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Одним из первых и ключевых изменений в "Укроборонпроме" станет реформа предприятий-спецэкспортеров и самой функции соответственно. Итак, Концерн требует лидеров таких изменений, которые готовы внедрять необходимые реформы и делать спецэкспорт еще более эффективным ", - говорится в сообщении.

Также "Укроборонпром" объявил конкурс на должности руководителей этих предприятий.

Пока идет отбор, обязанности генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" возложены на Вадима Кожевникова, а руководство ГП "Спецтехноэкспорт" будет осуществлять Евгений Ларин.