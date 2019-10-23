Украинского политзаключенного Выговского перевели в одиночную камеру, - сестра

23 октября, 2019, 17:46

Украинца Валентина Выговского поместили в одиночную камеру тюрьмы в Кировской области России

Об этом рассказала сестра Выговского, Екатерина Сердюк в комментарии Радио Свобода .

"Наконец пришло письмо. Давно уже не было писем. И он там об этом написал. Связи же другой нет. Когда был там консул, то он тоже сказал, что он там был в каком-то таком состоянии нехорошем", - сказала Сердюк.

Письмо поступило 21 октября.

"Оно было написано после 7 сентября, после освобождения политзаключенных. Когда именно, я сейчас не могу сказать", - отметила Сердюк.

Валентина Выговского задержали в 2015 году, когда он поехал на один день в Крым.

Его задержали на админгранице с оккупированным полуостровом, обвинили в "незаконном пересечении границы", измене и отправили на территорию Российской Федерации.

Там через девять месяцев содержания под стражей его приговорили к 11 годам лишения свободы.