Украина заняла последнее место в Европе по уровню покупательной способности, - исследование GfK

23 октября, 2019, 13:05

Покупательная способность в Украине остается самым низким показателем в Европе

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GfK.

После уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год, тогда как украинцы - всего 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель Лихтенштейна - лидера рейтинга.

"Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро", - говорится в исследовании.

Самая высокая средняя покупательная способность в Лихтенштейне - 67 550 евро, в Швейцарии - 42 067 евро и Люксембурге - в 35 096 евро. Самая низкая - в Молдове, Косово и Украине.

По данным GfK, в 2019 году в распоряжении европейцев находится чуть меньше 10 трлн евро. Покупательная способность на душу населения возросла в этом году примерно на 3,5% и соответствует среднему показателю в размере 14 739 евро.

Исследование GfK учитывает номинальные показатели без поправок на инфляцию. Исследователи рассчитывали доход на душу населения после уплаты налогов и обязательных платежей и с учетом субсидий и других выплат.