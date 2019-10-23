Украина заняла последнее место в Европе по уровню покупательной способности, - исследование GfK
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GfK.
После уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год, тогда как украинцы - всего 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель Лихтенштейна - лидера рейтинга.
"Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро", - говорится в исследовании.
Самая высокая средняя покупательная способность в Лихтенштейне - 67 550 евро, в Швейцарии - 42 067 евро и Люксембурге - в 35 096 евро. Самая низкая - в Молдове, Косово и Украине.
По данным GfK, в 2019 году в распоряжении европейцев находится чуть меньше 10 трлн евро. Покупательная способность на душу населения возросла в этом году примерно на 3,5% и соответствует среднему показателю в размере 14 739 евро.
Исследование GfK учитывает номинальные показатели без поправок на инфляцию. Исследователи рассчитывали доход на душу населения после уплаты налогов и обязательных платежей и с учетом субсидий и других выплат.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно