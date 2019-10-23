Трамп заявил о снятии с Турции санкций за наступление на курдов в Сирии
23 октября, 2019, 19:46
Президент Дональд Трамп заявил, что США снимают с Турции санкции, введенные за военную операцию в Сирии
Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.
"Я поручил министру финансов отменить все санкции, введенные 14 октября в ответ на наступление Турции против курдов", - сказал Трамп.
Он также назвал президента Турции Эрдогана "человеком, который любит свою страну" и поблагодарил его за соглашение по Сирии.
Трамп добавил, что он может встретиться с турецким лидером в ближайшее время.
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