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Espreso.tvОбществоТрамп заявил о снятии с Турции санкций за наступление на курдов в Сирии

Трамп заявил о снятии с Турции санкций за наступление на курдов в Сирии


фото: slovoidilo.ua
Президент Дональд Трамп заявил, что США снимают с Турции санкции, введенные за военную операцию в Сирии

Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.

"Я поручил министру финансов отменить все санкции, введенные 14 октября в ответ на наступление Турции против курдов", - сказал Трамп.

Он также назвал президента Турции Эрдогана "человеком, который любит свою страну" и поблагодарил его за соглашение по Сирии.

Трамп добавил, что он может встретиться с турецким лидером в ближайшее время.

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