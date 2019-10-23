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Espreso.tvОбществоСирийский курд поджег себя возле здания комиссара ООН по делам беженцев в Швейцарии

Сирийский курд поджег себя возле здания комиссара ООН по делам беженцев в Швейцарии

Мужчина курдского происхождения из Сирии поджег себя возле здания Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Женеве

Об этом сообщает Европейская правда.

По данным УВКБ ООН, 31-летний мужчина, проживающий в Германии, облил себя бензином и попытался попасть в здание.

"Они потушили огонь и спасли ему жизнь. Мы надеемся на его выздоровление. Наши мысли с ним, его семьей и его близкими", - заявил пресс-секретарь агентства Андрей Махечич.

Мужчина получил сильные ожоги и был доставлен в больницу. Местная полиция заявила, что он слишком пострадал, чтобы допрашивать и установить мотив, но подозревает, что имел место политический подтекст.

Здание УВКБ ООН расположено напротив приюта для беженцев, в том числе сирийских курдов.

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