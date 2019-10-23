Сирийский курд поджег себя возле здания комиссара ООН по делам беженцев в Швейцарии
23 октября, 2019, 17:32
Мужчина курдского происхождения из Сирии поджег себя возле здания Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Женеве
Об этом сообщает Европейская правда.
По данным УВКБ ООН, 31-летний мужчина, проживающий в Германии, облил себя бензином и попытался попасть в здание.
"Они потушили огонь и спасли ему жизнь. Мы надеемся на его выздоровление. Наши мысли с ним, его семьей и его близкими", - заявил пресс-секретарь агентства Андрей Махечич.
Мужчина получил сильные ожоги и был доставлен в больницу. Местная полиция заявила, что он слишком пострадал, чтобы допрашивать и установить мотив, но подозревает, что имел место политический подтекст.
Здание УВКБ ООН расположено напротив приюта для беженцев, в том числе сирийских курдов.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн.
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии, после чего Анкара заявила о завершении военной операции на севере Сирии.
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