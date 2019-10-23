Сирийские курды заявили, что вывели войска из зоны турецкого вторжения

23 октября, 2019, 13:36

Командующий "Сирийскими демократическими силами" Мазлум Абди сообщил США, что они выполнили все свои обязательства в рамках пятидневного перемирия на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

"Пришло письмо от генерала Мазлума о том, что они выполнили все свои обязательства в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Турцией по выводу YPG с контролируемой Турцией зоны безопасности», - сказал представитель администрации.

По словам второго представителя Белого дома, данные разведки свидетельствуют о том, что бойцы SDF покинули приграничные районы.

В Белом доме добавили, что Анкара и Вашингтон поддерживают тесные контакты, чтобы подтвердить вывод войск.