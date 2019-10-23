 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСирийские курды заявили, что вывели войска из зоны турецкого вторжения

Сирийские курды заявили, что вывели войска из зоны турецкого вторжения


фото: reuters
Командующий "Сирийскими демократическими силами" Мазлум Абди сообщил США, что они выполнили все свои обязательства в рамках пятидневного перемирия на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

"Пришло письмо от генерала Мазлума о том, что они выполнили все свои обязательства в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Турцией по выводу YPG с контролируемой Турцией зоны безопасности», - сказал представитель администрации.

По словам второго представителя Белого дома, данные разведки свидетельствуют о том, что бойцы SDF покинули приграничные районы.

В Белом доме добавили, что Анкара и Вашингтон поддерживают тесные контакты, чтобы подтвердить вывод войск.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

больше новостей

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать