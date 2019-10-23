Сирийские курды заявили, что вывели войска из зоны турецкого вторжения
23 октября, 2019, 13:36
Командующий "Сирийскими демократическими силами" Мазлум Абди сообщил США, что они выполнили все свои обязательства в рамках пятидневного перемирия на северо-востоке Сирии
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.
"Пришло письмо от генерала Мазлума о том, что они выполнили все свои обязательства в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Турцией по выводу YPG с контролируемой Турцией зоны безопасности», - сказал представитель администрации.
По словам второго представителя Белого дома, данные разведки свидетельствуют о том, что бойцы SDF покинули приграничные районы.
В Белом доме добавили, что Анкара и Вашингтон поддерживают тесные контакты, чтобы подтвердить вывод войск.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии, после чего Анкара заявила о завершении военной операции на севере Сирии.
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