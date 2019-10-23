Суперголы и веселье: "Вест Хэм" поздравил Ярмоленко с 30-летием
23 октября, 2019, 12:33
Английский футбольный клуб "Вест Хэм" поздравил украинского полузащитника Андрея Ярмоленко с днем рождения
Приветствие лондонский клуб опубликовал в twitter.
"Вест Хэм" опубликовал нарезку с голами Ярмоленко и забавными моментами из интервью украинца, которому 23 октября исполнилось 30 лет.
Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэма" летом 2018 года. Всего за лондонцев он сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Wishing a very happy birthday to @ Yarmolenko_7 !- West Ham United (@WestHam) October 23, 2019
Have a great day, Yarmo! pic.twitter.com/kLyXZvYJsU
- Напомним, 22 октября Андрей Ярмоленко раскритиковал действия игроков "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии против "Эвертона".
- 19 октября гол бывшего футболиста "Шахтера" Бернарда помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко в составе в 9-м туре чемпионата Англии.
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