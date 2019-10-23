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Espreso.tvСпортСуперголы и веселье: "Вест Хэм" поздравил Ярмоленко с 30-летием

Суперголы и веселье: "Вест Хэм" поздравил Ярмоленко с 30-летием


фото: REUTERS
Английский футбольный клуб "Вест Хэм" поздравил украинского полузащитника Андрея Ярмоленко с днем рождения

Приветствие лондонский клуб опубликовал в twitter.

"Вест Хэм" опубликовал нарезку с голами Ярмоленко и забавными моментами из интервью украинца, которому 23 октября исполнилось 30 лет.

Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэма" летом 2018 года. Всего за лондонцев он сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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