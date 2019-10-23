Суперголы и веселье: "Вест Хэм" поздравил Ярмоленко с 30-летием

23 октября, 2019, 12:33

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" поздравил украинского полузащитника Андрея Ярмоленко с днем рождения

Приветствие лондонский клуб опубликовал в twitter.

"Вест Хэм" опубликовал нарезку с голами Ярмоленко и забавными моментами из интервью украинца, которому 23 октября исполнилось 30 лет.

Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэма" летом 2018 года. Всего за лондонцев он сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Wishing a very happy birthday to @ Yarmolenko_7 !

Have a great day, Yarmo! pic.twitter.com/kLyXZvYJsU - West Ham United (@WestHam) October 23, 2019