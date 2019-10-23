Суд арестовал экс-заместителя министра экономики Бровченко по подозрению в госизмене
23 октября, 2019, 13:08
Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн грн
Об этом сообщает издание "Ґрати" в Facebook.
Отмечается, что прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене.
Его обвиняют подписание заведомо убыточного контракте с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более $ 16,5 млн.
Согласно сообщению СБУ, Бровченко, руководство "Артема" и госпредприятия "Украинский государственный центр" Безопасность "перечислили на счета фиктивных оффшорных компаний аванс в $ 8,2 млн, который затем присвоили участники схемы.
Заказанное оборудование в Украину так и не поступило.
Напомним, 22 октября Бровченко задержали в аэропорту "Борисполь".
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