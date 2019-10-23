Солист Rammstein выпустил клип, который создал искусственный интеллект

23 октября, 2019, 16:51

Нейросеть создала клип для проекта Lindemann фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна и шведского музыканта Петера Тегтгрена

Об этом сообщили участники проекта Lindemann в описании к видео.

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн в рамках собственного проекта Lindemann, совместно со шведским музыкантом Питером Тегтгреном, выпустил клип на песню Ich Weiß Es Nich ("Я не знаю", - ред.), который был создан с использованием искусственного интеллекта.

Клип сняли с помощью генеративно-соревновательной сети (Generative Adversarial Networks, GAN) - алгоритма, в основе которого лежат две нейросети, способные генерировать и анализировать тысячи изображений: первая создает образцы, а вторая отсеивает правильные от неправильных, затем GAN выдает новый образец, соединив исходные.

Искусственный интеллект был обеспечен большим количеством материала для создания новой последовательности изображений к этому клипу. В результате видео получилось монохромное и мрачное.

Ролик начинается с изображения улиток и бабочек, которые перерастают в сотни искусственно сгенерированных лиц, наслаиваются и сменяют друг друга.