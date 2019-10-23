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Espreso.tvОбществоСенцов получил от польской киноакадемии награду "за мужество и стойкость"

Сенцов получил от польской киноакадемии награду "за мужество и стойкость"

Бывшему политзаключенному, украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову в Варшаве вручили специальную награду Польской киноакадемии - Орла за отвагу и стойкость

Об этом говорится на странице премии в Facebook.

Церемония состоялась в кинотеатре "Муранов" в Варшаве, а награду вручал Дариуш Яблонский - президент Польской киноакадемии в присутствии режиссера Агнешки Холланд и Андрея Дещица - посла Украины в Польше.

Олег Сенцов поблагодарил поляков за поддержку во время заключения.

 

 

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