Сенцов получил от польской киноакадемии награду "за мужество и стойкость"

23 октября, 2019, 09:58

Бывшему политзаключенному, украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову в Варшаве вручили специальную награду Польской киноакадемии - Орла за отвагу и стойкость

Об этом говорится на странице премии в Facebook.

Церемония состоялась в кинотеатре "Муранов" в Варшаве, а награду вручал Дариуш Яблонский - президент Польской киноакадемии в присутствии режиссера Агнешки Холланд и Андрея Дещица - посла Украины в Польше.

Олег Сенцов поблагодарил поляков за поддержку во время заключения.