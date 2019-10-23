Сенцов получил от польской киноакадемии награду "за мужество и стойкость"
23 октября, 2019, 09:58
Бывшему политзаключенному, украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову в Варшаве вручили специальную награду Польской киноакадемии - Орла за отвагу и стойкость
Об этом говорится на странице премии в Facebook.
Церемония состоялась в кинотеатре "Муранов" в Варшаве, а награду вручал Дариуш Яблонский - президент Польской киноакадемии в присутствии режиссера Агнешки Холланд и Андрея Дещица - посла Украины в Польше.
Олег Сенцов поблагодарил поляков за поддержку во время заключения.
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