Сами делали яхту, а затем отправились на ней в ЕС: пограничники разоблачили схему переправки мигрантов

23 октября, 2019, 12:34

На территории Херсонщины действовала организованная группа лиц, которая занималась незаконной переправкой мигрантов и наркотических веществ из Турции в страны ЕС (в частности в Грецию)

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Правоохранители выяснили, что эта группа на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей подыскивала потенциальных жертв с финансовыми трудностями, которых в дальнейшем перемещали за границу и втягивали в противоправную деятельность.

Кроме того, лица из этой группы самостоятельно строили яхты, которые полностью обустраивали для максимально возможного наполнения мигрантами и наркотиками. Впоследствии на яхту делали поддельные документы и присваивали чужие номера.

В определенный день яхта с куратором и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определенной точки у берегов Турции, где осуществляли посадку на борт мигрантов. Куратор после этого сходил с яхты и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины направлялись в ЕС вместе с незаконными мигрантами.

Как правило, правоохранительные органы стран ЕС задерживали яхту, мигранты имели возможность получить статус беженца, а вот для украинского - только суд и тюрьма. Отмечается, что сейчас в Греции отбывают наказание за именно такие преступления около 300 украинских.

Яхту правоохранители задержали при выходе по запланированному маршруту. Сразу после этого начались обыски у фигурантов дела.

Как результат, пограничники и полицейские обнаружили материалы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми (судовые билеты, свидетельства на различные яхты, акты осмотра малого судна, технический талон на яхту, морской сертификат, мобильные телефоны, ноутбуки, блокнот с черновыми записям, наркотические средства).