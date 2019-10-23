Российская армия вошла в ключевой сирийский город на границе с Турцией

23 октября, 2019, 17:15

В рамках Сочинских договоренностей, достигнутых во время встречи между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, российская армия вошла в Кобан

Об этом сообщает издание Haberler.

"На основе достигнутой вчера в Сочи договоренности российские подразделения вошли в Кобан сегодня в полдень. Россия пообещала очистить этот город от YPG (курдские отряды народной самообороны, - ред.) и взять под контроль", - указано в сообщении.

Отмечается, что на территории вглубь на 30 километров от границы с Турцией будет установлено 15 контрольных точек.

Ранее сирийские курды заявили, что вывели войска из зоны турецкого вторжения.

Напомним, вчера в Сочи состоялась встреча президентов Турции и РФ, в ходе которой достигнута договоренность о том, что в среду в полдень РФ начнет принимать участие в выводе курдских отрядов народной самообороны (YPG) на 30 км от турецко-сирийской границы, которая продлится 150 часов, после чего Турция и РФ начнут совместные патрулирования на территории вглубь10 км от границы на запад и восток от района проведения операции "Источник мира".

После этого Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии.