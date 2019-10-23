РФ перемещает на Донбасс спецназовцев для усиления оккупационных войск, - разведка
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
По информации главного управления разведки, особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ.
"Вместе с тем, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированных территориях подразделений специального назначения и так называемые" казачьих формирований "для ротации и усиления оккупационных войск", - сообщает разведка.
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