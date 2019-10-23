РФ перемещает на Донбасс спецназовцев для усиления оккупационных войск, - разведка

23 октября, 2019, 14:50

Командование вооруженных сил России с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за 2019 год

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По информации главного управления разведки, особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ.

"Вместе с тем, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированных территориях подразделений специального назначения и так называемые" казачьих формирований "для ротации и усиления оккупационных войск", - сообщает разведка.