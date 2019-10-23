 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРФ перемещает на Донбасс спецназовцев для усиления оккупационных войск, - разведка

РФ перемещает на Донбасс спецназовцев для усиления оккупационных войск, - разведка


фото: ap
Командование вооруженных сил России с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за 2019 год

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По информации главного управления разведки, особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ.

"Вместе с тем, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированных территориях подразделений специального назначения и так называемые" казачьих формирований "для ротации и усиления оккупационных войск", - сообщает разведка.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

больше новостей

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать