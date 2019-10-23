"Украина мне неинтересна": Милованов рассказал, почему вернулся из США в Украину
Об этом он сказал в интервью программе Bihus.Info "Вот оно как" .
"К сожалению, для меня не было места в Украине, когда я отсюда уехал. К сожалению, не было возможности мне стать ученым здесь. И я обиделся на страну. Потому что нет места. Как люди эмигрируют, да, - рассказал Тимофей Милованов. - Как люди обижаются на государство, говорят: я не буду платить здесь налоги, потому что мне нуу ... Все воруют, кругом коррупция, я не буду ... Обижаются все, все общество оскорблено на государство. Так же и я был ".
А в 2014, по его словам, "что-то произошло, что изменило меня: люди погибли".
"И моя ответственность как экономиста, который был в тот момент в Соединенных штатах Америки, очень с хорошей карьерой, как украинца, как человека, который родился в Украине, сделать все возможное, чтобы такого больше не повторялось. И при чем здесь экономика? При чем тут конфликты? Конфликты происходят, когда идет борьба за какой-то ресурс - за деньги, за власть. А чем занимается экономика? Экономика - это наука, которая решает, как эффективно решить эти конфликты, борьбу за ресурс. И поэтому работа экономиста заключается в том, чтобы не допускать таких конфликтов, когда люди платят своей жизнью ".
- Напомним, ранее в сети распространилось видео с 2015 года, где Милованов говорит, что Украина ему неинтересна.
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