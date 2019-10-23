 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Украина мне неинтересна": Милованов рассказал, почему вернулся из США в Украину

"Украина мне неинтересна": Милованов рассказал, почему вернулся из США в Украину


фото: fb
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что уехал из Украины, потому что не мог реализовать себя как ученый и обиделся на государство. А вернулся, потому что "погибли люди"

Об этом он сказал в интервью программе Bihus.Info "Вот оно как" .

"К сожалению, для меня не было места в Украине, когда я отсюда уехал. К сожалению, не было возможности мне стать ученым здесь. И я обиделся на страну. Потому что нет места. Как люди эмигрируют, да, - рассказал Тимофей Милованов. - Как люди обижаются на государство, говорят: я не буду платить здесь налоги, потому что мне нуу ... Все воруют, кругом коррупция, я не буду ... Обижаются все, все общество оскорблено на государство. Так же и я был ".

А в 2014, по его словам, "что-то произошло, что изменило меня: люди погибли".

"И моя ответственность как экономиста, который был в тот момент в Соединенных штатах Америки, очень с хорошей карьерой, как украинца, как человека, который родился в Украине, сделать все возможное, чтобы такого больше не повторялось. И при чем здесь экономика? При чем тут конфликты? Конфликты происходят, когда идет борьба за какой-то ресурс - за деньги, за власть. А чем занимается экономика? Экономика - это наука, которая решает, как эффективно решить эти конфликты, борьбу за ресурс. И поэтому работа экономиста заключается в том, чтобы не допускать таких конфликтов, когда люди платят своей жизнью ".

  • Напомним, ранее в сети распространилось видео с 2015 года, где Милованов говорит, что Украина ему неинтересна.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

больше новостей

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать