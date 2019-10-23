"Списочники сообщили, что они теперь начальники": Бужанский рассказал о конфликте в "Слуге народа"
Об этом народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский написал в своем Telegram-канале .
"Сам не знаю как так получилось, но практически все руководящие посты во фракции сами между собой распределили списочники, сообщив мажоритарщиков, что они теперь начальники. Авторитетнее они от этого не стали, что и есть реальной причиной всех конфликтов, когда очень хочется, а нет ни аргументов, ни авторитета ", - говорится в его сообщении.
По его словам, "никаких проблем вынести в зал и попросить фракцию поддержать или не поддержать любой закон не было, но часть членов комитета считала нужным апеллировать к руководству фракции, требуя наказать тех, кто голосовал в поддержку другого закона".
Бужанский рассказал, что руководство фракции вмешалось в демократический процесс голосования в комитете, "и почему то взяла на себя несвойственные и никем не делегированы функции арбитра, забыв, что комитет парламентский, а не междусобойчик списочников".
Ранее сообщалось, что ОПГ забрасывает 11 нардепам- "слугам" взяточничестве: по $ 30 тыс. за противодействие законопроекту
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