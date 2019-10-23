"Слуга народа" Александр Ткаченко не задекларировал незаконный особняк на Трухановом острове

23 октября, 2019, 11:23

Народный депутат от "Слуги народа" и экс-гендиректор телеканала "1 + 1" Александр Ткаченко пользуется незадекларированным имением в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве

Об этом сообщает Bihus.info.

Журналисты отмечают, что задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.

Основной дом, два - меньшего размера и двор с озером на крыльце находятся посреди участка земли в 4 гектара, которую город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб" Украина ".

Строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесного фонда, которая относится к прибрежной защитной полосы и входит в охранную зону.

Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это частная территория.

Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.

Александр Ткаченко недавно объявил, что он претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. На ней он хочет заменить действующего председателя КГГА Виталия Кличко.