"Слуга народа" Александр Ткаченко не задекларировал незаконный особняк на Трухановом острове
Об этом сообщает Bihus.info.
Журналисты отмечают, что задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.
Основной дом, два - меньшего размера и двор с озером на крыльце находятся посреди участка земли в 4 гектара, которую город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб" Украина ".
Строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесного фонда, которая относится к прибрежной защитной полосы и входит в охранную зону.
Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это частная территория.
Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.
Александр Ткаченко недавно объявил, что он претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. На ней он хочет заменить действующего председателя КГГА Виталия Кличко.
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