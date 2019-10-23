"Нецелесообразный расход ресурсов": правительство отменяет публикации законов в "Правительственном курьере"

23 октября, 2019, 14:17

Правительство инициирует отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в "Правительственном курьере"

Об этом сообщает " Правительственный портал".

Теперь документы Кабинета Министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду.

Новое решение в Кабмине назвали "борьбой с архаизмами".

"Это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах все равно дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти", - пояснили в правительстве .