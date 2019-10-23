"Кварталовец" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО

23 октября, 2019, 11:25

Народный депутат Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Ткаченко.

"Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась на Донбассе. Поэтому для меня большое значение имеет то, что я стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса . Планов и задач для себя ставлю множество ", - сказал Ткаченко.

Ткаченко работает первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

В августе 2014 года стал одним из совладельцев ООО "Квартал-Концерт» - дочерней компании Студии «Квартал 95». Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером. С 2016 г. он также концертный директор певицы Тины Кароль.

Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 году в Луганской области. Заместитель председателя депутатской фракции партии Слуга народа.