"Кварталовец" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО
Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Ткаченко.
"Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась на Донбассе. Поэтому для меня большое значение имеет то, что я стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса . Планов и задач для себя ставлю множество ", - сказал Ткаченко.
Ткаченко работает первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
В августе 2014 года стал одним из совладельцев ООО "Квартал-Концерт» - дочерней компании Студии «Квартал 95». Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером. С 2016 г. он также концертный директор певицы Тины Кароль.
Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 году в Луганской области. Заместитель председателя депутатской фракции партии Слуга народа.
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