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Espreso.tvОбщество"Должно быть не шоу, а следствие": "слуга народа" Потураев прокомментировал скандал с вероятным взяточничеством

"Должно быть не шоу, а следствие": "слуга народа" Потураев прокомментировал скандал с вероятным взяточничеством


фото: censor.net
Никита Потураев заявил, что настаивает на настоящем уголовном расследовании, а не на шоу

Об этом народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил журналистам, трансляцию вел "Прямой".

"Если речь идет о коррупционно опасной ситуации - не с голосованием, а с системой, - которая сложилась, то если такие голосования происходят, надо расследовать по-настоящему. Чтобы было настоящее расследование, и если нужно, настоящий суд и настоящий приговор", - подчеркнул нардеп.

Отвечая на вопрос, спрашивал ли он об этих $ 30 тыс. народных депутатов, он отметил, что не хотел бы забегать вперед.

"Разговор об этом был, у нас есть свидетельства, которые позволяют предположить, что, возможно, попытки сделать такие коррупционные предложения действительно были. Но мы не уверены. Именно поэтому надо, чтобы это было предметом следствия", - сообщил Потураев.

Нардеп добавил, что "Слуга народа" проводила консультации. Теперь должно быть не шоу, а следствие. "Потому что в рамках следствия будет и полиграф, и опросы, и допросы", - отметил он.

 

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