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Espreso.tvОбществоПриказ о поставках газа в ОРДЛО: Нафтогаз опроверг фейк

Приказ о поставках газа в ОРДЛО: Нафтогаз опроверг фейк

Информация о якобы приказе поставлять газ на оккупированные территории - это обман

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В последние дни наши радары фиксируют новую волну ложных сообщений", - отметили в Нафтогазе.

"Новость о якобы приказе поставлять газ на оккупированные территории - это фейк", - пояснили в компании, добавив правила поведения с информацией: учитывать эмоциональность информации, не вестись на скандальные заголовки и не верить ей только потому, что там присутствуют цифры или эксперты.

  • Отметим, в последние дни в сети распространяется информация о том, что правительство приказало "Нафтогазу" поставлять газ в ОРДЛО без учета долгов. В основном сообщения распространяют пророссийские СМИ или неизвестные сайты.
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