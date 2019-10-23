Приказ о поставках газа в ОРДЛО: Нафтогаз опроверг фейк

23 октября, 2019, 09:33

Информация о якобы приказе поставлять газ на оккупированные территории - это обман

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В последние дни наши радары фиксируют новую волну ложных сообщений", - отметили в Нафтогазе.

"Новость о якобы приказе поставлять газ на оккупированные территории - это фейк", - пояснили в компании, добавив правила поведения с информацией: учитывать эмоциональность информации, не вестись на скандальные заголовки и не верить ей только потому, что там присутствуют цифры или эксперты.