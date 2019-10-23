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Espreso.tvОбществоПрокуроры США заметили связь между Фирташем и Джулиани, - Washington Post

Прокуроры США заметили связь между Фирташем и Джулиани, - Washington Post


фото: reuters
Федеральные прокуроры в Чикаго обратили внимание на арест Льва Парнаса и Игоря Фрумана - двух бизнес-партнеров личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани по обвинению в привлечении иностранных денег в избирательную кампанию

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Прокуроры из Чикаго обратились к своим коллегам в Нью-Йорке, которые объявили двум бизнесменам обвинения относительно иностранных денег, чтобы предложить помощь. Парнас с июля работал переводчиком для адвокатов олигарха Дмитрия Фирташа. Чикагские прокуроры подозревают, что между Фирташем, Парнасом и Фруманом могли быть более широкие отношения.

Новое внимание к возможной связи между ними возникло благодаря тому, что украинский энергетический магнат стал на сторону Трампа и его союзников на фоне его собственной борьбы против экстрадиции в США. Этим летом Фирташ по рекомендации Парнаса нанял двух адвокатов из консервативного блока, которые выступают главными защитниками президента Трампа. Между тем, Парнас и Фруман, которые имеют глубокие деловые связи в Украине, начали помогать Джулиани в его охоте на грязь, которую можно было бы использовать против демократов в США.

Эти усилия теперь в центре внимания процедуры импичмента, которую начали в Палате представителей против Трампа. В сентябре австрийские адвокаты олигарха передали суду заверенные показания бывшего генерального прокурора Украины, в которых он утверждал, что его уволили за расследование против сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Джулиани с тех пор цитировал документ как доказательство, которое якобы подтверждает его обвинения.

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Адвокаты Фирташа отрицают любые его связи с Парнасом и Фруманом. В июле олигарх изменил свою команду юристов, заменив древнего адвоката американских демократов Ленни Дэвиса Викторией Тоенсинг и Джозефом ДиГенова, которые часто появляются в эфире Fox News, чтобы защищать Трампа. Они долгое время были неформальными советниками юридической команды президента США наряду с Джулиани. Взяв дело Фирташа, Тоенсинг и ДиГенова добились редкой личной встречи с генеральным прокурором США Уильямом Барром, а также другими чиновниками Департамента юстиции, чтобы высказаться против обвинений в адрес Фирташа. Об этом Washington Post рассказали источники, осведомленные о деталях встречи.

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