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Espreso.tvОбществоПрогноз КМУ: доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, но в случае успешных реформ

Прогноз КМУ: доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, но в случае успешных реформ


фото: bank.gov.ua
Согласно оптимистичному макроэкономическому прогнозу курс доллара в Украине может упасть до 23,9 гривни за доллар в 2021 году

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

"Курс гривни к доллару США при таком сценарии прогнозируется в 24,8 грн за доллар США на 2020 год, 23,9 грн в 2021 году и 24,2 грн в 2022 году. На реализацию именно такого, оптимистичного сценария будет влиять скорость проведения реформ, в частности, антикоррупционная, судебная защита прав собственности ", - сообщают в Кабмине.

  • Отметим, в проект Бюджета 2020 заложен курс доллара на уровне 28,2 гривны за доллар.

  • Напомним, Кабинет министров утвердил два новых прогнозных макропоказателя экономического и социального развития Украины на 2020-2022 лет. При оптимистичном экономика в 2020 году может вырасти на 4,8%.

  • Курс доллара в 2020 году, согласно прогнозу правительства, заложен на уровне 27 грн .
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