Прогноз КМУ: доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, но в случае успешных реформ

23 октября, 2019, 17:18

Согласно оптимистичному макроэкономическому прогнозу курс доллара в Украине может упасть до 23,9 гривни за доллар в 2021 году

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

"Курс гривни к доллару США при таком сценарии прогнозируется в 24,8 грн за доллар США на 2020 год, 23,9 грн в 2021 году и 24,2 грн в 2022 году. На реализацию именно такого, оптимистичного сценария будет влиять скорость проведения реформ, в частности, антикоррупционная, судебная защита прав собственности ", - сообщают в Кабмине.